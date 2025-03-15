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Под симптомами депрессии на самом деле может скрываться опасное заболевание

Под симптомами депрессии на самом деле может скрываться опасное заболевание
Симптомы депрессии могут говорить о болезни
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Плохое настроение и бессонница могут указывать на опасный недуг. Эндокринолог Шалала Пашаева рассказала, что иногда депрессию может «имитировать» гипотиреоз. Это заболевание щитовидной железы, при котором пациент испытывает апатию, усталость, упадок сил, ухудшение памяти.

Помимо изменений в эмоциональном состоянии при гипотиреозе, пациентов могут беспокоить появление отёчности, набор веса, сухость кожных покровов, зябкость, повышенное выпадение волос, запоры, у женщин — нарушение менструального цикла. Для заболевания характерно также снижение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления, — объяснила врач.

По словам Шалалы, лечение заболевания щитовидной железы позволяет избавиться от неприятных симптомов и выровнять эмоциональное состояние человека.

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