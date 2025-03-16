Шоу «Титаны», 2-й сезон, 8-я серия: во сколько начинается, что ждёт участников

В прошлом выпуске из борьбы выбыли четверо атлетов. В воскресенье, 16 марта, ТНТ покажет восьмую серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

Напомним, в прошлом выпуске проект покинули Марсель Мансуров, Дмитрий Баруткин, Владислав Ригерт и Александр Гангало. Они показали худший результат во время испытания на вылет. Спортсмены мерились силами в перетягивании каната.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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