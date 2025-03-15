Дефицит этого витамина может вызвать проблемы с памятью, онемение рук и боль во рту

Врач О’Донован обратил внимание на проблему дефицита витамина B12, который может вызывать серьёзные нарушения в работе организма. Среди его ключевых симптомов — усталость, слабость, проблемы с памятью, онемение конечностей и боли в ротовой полости.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчёркивает, что недостаток этого витамина особенно опасен для веганов и вегетарианцев, поскольку B12 преимущественно содержится в продуктах животного происхождения.

Причинами дефицита могут быть неправильное питание, нарушение работы ЖКТ, злоупотребление алкоголем и редкие генетические заболевания. Недостаток B12 может приводить к анемии, неврологическим расстройствам и даже изменениям в поведении.

Врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту для диагностики и коррекции уровня витамина в организме при обнаружении таких признаков.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.