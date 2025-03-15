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Дефицит этого витамина может вызвать проблемы с памятью, онемение рук и боль во рту

Дефицит этого витамина может вызвать проблемы с памятью, онемение рук и боль во рту
Дефицит этого витамина может вызвать проблемы
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Врач О’Донован обратил внимание на проблему дефицита витамина B12, который может вызывать серьёзные нарушения в работе организма. Среди его ключевых симптомов — усталость, слабость, проблемы с памятью, онемение конечностей и боли в ротовой полости.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчёркивает, что недостаток этого витамина особенно опасен для веганов и вегетарианцев, поскольку B12 преимущественно содержится в продуктах животного происхождения.

Причинами дефицита могут быть неправильное питание, нарушение работы ЖКТ, злоупотребление алкоголем и редкие генетические заболевания. Недостаток B12 может приводить к анемии, неврологическим расстройствам и даже изменениям в поведении.

Врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту для диагностики и коррекции уровня витамина в организме при обнаружении таких признаков.

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