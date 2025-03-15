Гастроэнтеролог рассказала, кому может навредить приём солодки

Несмотря на пользу солодки при лечении ЖКТ, стрессе и воспалениях, некоторым группам людей эта трава категорически противопоказана. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, кому может навредить популярное природное средство.

В каких случаях солодка может навредить:

гипертония: трава повышает уровень натрия и снижает калий, что опасно для людей с высоким давлением;

беременность и лактация: глицирризиновая кислота в солодке негативно влияет на развитие плода и выработку молока;

почечная недостаточность: задерживает натрий и жидкость, ухудшая состояние;

заболевания печени: усиливает метаболизм токсинов, создавая дополнительную нагрузку на орган;

сердечно-сосудистые заболевания: провоцирует аритмию из-за дисбаланса электролитов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.