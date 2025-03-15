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Гастроэнтеролог рассказала, кому может навредить приём солодки

Гастроэнтеролог рассказала, кому может навредить приём солодки
Кому может навредить приём солодки?
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Несмотря на пользу солодки при лечении ЖКТ, стрессе и воспалениях, некоторым группам людей эта трава категорически противопоказана. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, кому может навредить популярное природное средство.

В каких случаях солодка может навредить:

  • гипертония: трава повышает уровень натрия и снижает калий, что опасно для людей с высоким давлением;
  • беременность и лактация: глицирризиновая кислота в солодке негативно влияет на развитие плода и выработку молока;
  • почечная недостаточность: задерживает натрий и жидкость, ухудшая состояние;
  • заболевания печени: усиливает метаболизм токсинов, создавая дополнительную нагрузку на орган;
  • сердечно-сосудистые заболевания: провоцирует аритмию из-за дисбаланса электролитов.
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