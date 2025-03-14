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Раскрыт способ съездить в санатории Кавказа всего за 30 тысяч рублей

Раскрыт способ съездить в санатории Кавказа всего за 30 тысяч рублей
Как съездить в санаторий за 30 тысяч
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Весна — лучшее время, чтобы отправиться на Кавказ. В Асоциации туроператоров России рассказали, во сколько обойдётся поездка в санатории региона весной. По словам экспертов, путёвки на апрель можно купить примерно за 30 тысяч рублей.

Наиболее бюджетными оказались санатории Кавминвод. Съездить в Ессентуки будет дороже — стоимость 10-дневных путёвок стартует от 55 тысяч рублей. В известной здравнице имени Лермонтова в Пятигорске получится отдохнуть за 63 тысячи за двоих.

Наиболее дорогими направлениями оказались Железноводск и Кисловодск. Купить путёвку туда можно минимум за 70-72 тысячи рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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