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Шоу Титаны 2 сезон 8 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 8 выпуска

Кто выбыл в восьмом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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Испытание от искусственного интеллекта напугало участников шоу. В этот раз спортсменам пришлось задействовать все свои силы, чтобы как можно дольше продержаться на 6-метровом шесте и обойти соперников.

Для Полины Волчек, которая профессионально занимается пилотным спортом задание оказалось лёгким. Она показала блестящий результат, продержавшись 1:03:37. А вот 20 атлетов по итогам испытания отправились бороться за право остаться в проекте — банджи. Задачей каждого из них было сложить в корзину как можно больше мячей одного цвета в течение 20 секунд.

В итоге из борьбы за 10 миллионов рублей и звание сильнейшего участника второго сезона «Титанов» выбыли: Сергей Калинин, Иван Дорофеев, Максим Юн, Евгений Ушаков, Сергей Юн.

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