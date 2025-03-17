Мужчины стали массово сбривать ресницы. И вот зачем

У этого тренда есть необычная причина. Мужчины по всему миру стали массово обращаться к парикмахерам с просьбой обрезать или даже полностью сбрить ресницы. Один из стилистов, к которому приходят с подобным запросом, рассказал, почему его клиенты решаются на такой шаг.

По словам мастера, мужчины избавляются от ресниц, чтобы выглядеть более брутально. Они уверены, что таким образом добавляют своей внешности маскулинности.

Я лично наблюдал, как один клиент попросил барбера полностью сбрить ресницы. Он сказал, что ему не нравится их длина и что его жена критикует его за то, как «женственно» он выглядит, — поделился парикмахер.

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