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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Когда в Москву вернётся тепло?
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Ждать осталось недолго. В ближайшие дни в Москву вернётся приятная весенняя погода.

По данным Гидрометцентра России, начало недели будет прохладным. Температура воздуха днём во вторник, 18 марта, составит 0…+2 градуса, в среду будет +2…+4 градуса.

Уже в четверг, 20 марта, столбики термометров покажут +5…+7 градусов. В пятницу и выходные дни воздух прогреется уже до +5…+11 градусов. Между тем по ночам температура всё ещё будет опускаться до минусовых значений, поэтому по утрам возможен гололёд.

Что касается осадков, то в среду, 19 марта, в Москве прогнозируется мокрый снег. Также в этот день ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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