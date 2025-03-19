Татуировки на зубах становятся новым трендом в Сети

Любители выделяться точно оценят. В социальных сетях активно обсуждают новый стоматологический тренд — всё больше пациентов просят «набить» им татуировку прямо на зубах.

Фото: Кадр из видео

Делается это так: при изготовлении коронки врач с помощью специального прибора наносит на зуб рисунок. Затем трафарет раскрашивается, а готовый имплантат устанавливается пациенту.

В теории специалист может сделать любой рисунок. При этом идея не нова. Первые тату на зубах делали ещё в 90-х. На время про тренд забыли, но теперь, кажется, у него началась вторая жизнь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Стилист назвала самые трендовые оттенки в одежде весной 2025 года