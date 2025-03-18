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Шопинг-запой: психолог объяснила, почему мы не можем устоять перед маркетплейсами

Шопинг-запой: психолог объяснила, почему мы не можем устоять перед маркетплейсами
Почему мы не можем устоять перед маркетплейсами?
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Вера Никишина, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, рассказала, почему люди зачастую не могут устоять перед покупками на маркетплейсах, превращая этот процесс в своеобразную зависимость.

По её словам, психологическая зависимость характеризуется стремлением уйти от социальной реальности и заменить взаимодействие с людьми на взаимодействие с предметами или действиями. Маркетплейсы, предлагающие широкий ассортимент товаров и постоянно обновляющийся контент, идеально удовлетворяют человеческую потребность в новизне.

«Приобретение нужных нам вещей — часть цивилизационных действий современного человека. Если большая часть этих приобретений реализуется по критерию «любопытно» или «удовольствие», то мы точно смещаемся из зоны социально нормативных действий в зону навязчивых приобретений.

Вера Никишина также отметила, что импульсивность как черта характера проявляется не только в процессе покупок, но и в других аспектах поведения человека.

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