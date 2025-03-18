На базе «КАМАЗа» сделали стильный дом на колёсах

Отправиться в путешествие на нём можно всей семьёй. В Волгограде КАМАЗ-43118 превратили в настоящий дом на колёсах. Компания, которая занималась реализацией проекта, сделала из большегруза настоящую находку.

Фото: kung.ru

«На борту» дома на колёсах можно найти всё необходимое для комфортного проживания. Внутри кузова расположили просторную гостиную, кухню, полноценный санузел.

Фото: kung.ru

Ночевать в таком доме без стеснения может семья из четырёх человек. Для этого в «КАМАЗе» сделали большой спальный отсек. Кроме того, у владельцев машины будет возможность устраивать пикники в самых живописных локациях благодаря собственной летней кухне.

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