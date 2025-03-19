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Названы болезни пищеварительного тракта, которые вызывает алкоголь

Названы болезни пищеварительного тракта, которые вызывает алкоголь
Влияние алкоголя на всю пищеварительную систему
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Новое исследование, опубликованное в Journal of Translational Gastroenterology, показало, что алкоголь наносит вред не только печени, но и всей пищеварительной системе. Его чрезмерное употребление может привести к воспалению дёсен, кислотному рефлюксу, хроническому панкреатиту и даже к смертельным видам рака.

Печень — основная мишень для алкоголя — страдает от цирроза и рака, в то время как желудок и кишечник испытывают эрозию, язвы и нарушение всасывания питательных веществ. Поджелудочная железа подвержена риску опасного для жизни панкреатита, а желчный пузырь — образованию желчных камней. Также алкоголь значительно повышает риск развития смертельных видов рака желудочно-кишечного тракта.

Учёные подчеркнули, что сокращение потребления алкоголя — это лучший способ защитить здоровье пищеварительной системы и предотвратить необратимые повреждения органов.

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