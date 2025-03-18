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Натуральное обезболивающее: нейробиологи открыли новый способ справиться с болью

Натуральное обезболивающее: нейробиологи открыли новый способ справиться с болью
Учёные открыли новый способ справиться с болью
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Новое исследование нейробиологов Венского университета показало, что общение с природой может уменьшить острую физическую боль. В ходе эксперимента участники, которые смотрели видеоролики о природе, оценивали боль как менее интенсивную и неприятную, чем те, кто смотрел городские или интерьерные сцены.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), авторы обнаружили, что при просмотре сцен природы активность мозга в областях, связанных с обработкой боли, снижалась. Это указывает на то, что природотерапия может стать эффективным дополнением к традиционным методам лечения боли.

Руководитель исследования Макс Штайнингер объяснил, что наблюдение за природой изменяет базовые сенсорные сигналы боли, что отличает этот эффект от плацебо, которое обычно влияет только на эмоциональную реакцию. Результаты исследования, опубликованные в Nature Communications, подчёркивают, что даже виртуальное взаимодействие с природой, например, через видео, может быть полезным для облегчения состояния.

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