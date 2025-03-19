Учёные установили оптимальный уровень физической активности для продления жизни

Финские исследователи из Университета Ювяскюля пришли к выводу, что умеренная физическая активность является наиболее эффективной для снижения риска преждевременной смерти. Исследование, проведённое на основе данных о 22 750 финских близнецов, показало, что переход от сидячего образа жизни к умеренным тренировкам снижает риск смертности на 7%. Однако дальнейшее увеличение уровня активности не приносит дополнительных преимуществ.

Учёные также изучили связь между физической активностью и биологическим старением, используя эпигенетические часы. Было установлено, что биологическое старение ускоряется как у наименее, так и у наиболее активных людей, формируя U-образную кривую зависимости.

Кроме того, авторы проанализировали, как следование рекомендациям ВОЗ по физической активности влияет на смертность и генетические заболевания. Выяснилось, что соблюдение этих рекомендаций не гарантирует снижения риска смертности и не уменьшает риск генетических сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование опубликовано в Европейском журнале эпидемиологии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.