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Учёные установили оптимальный уровень физической активности для продления жизни

Учёные установили оптимальный уровень физической активности для продления жизни
Это оптимальный уровень физической активности
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Финские исследователи из Университета Ювяскюля пришли к выводу, что умеренная физическая активность является наиболее эффективной для снижения риска преждевременной смерти. Исследование, проведённое на основе данных о 22 750 финских близнецов, показало, что переход от сидячего образа жизни к умеренным тренировкам снижает риск смертности на 7%. Однако дальнейшее увеличение уровня активности не приносит дополнительных преимуществ.

Учёные также изучили связь между физической активностью и биологическим старением, используя эпигенетические часы. Было установлено, что биологическое старение ускоряется как у наименее, так и у наиболее активных людей, формируя U-образную кривую зависимости.

Кроме того, авторы проанализировали, как следование рекомендациям ВОЗ по физической активности влияет на смертность и генетические заболевания. Выяснилось, что соблюдение этих рекомендаций не гарантирует снижения риска смертности и не уменьшает риск генетических сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование опубликовано в Европейском журнале эпидемиологии.

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