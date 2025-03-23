Ключ к долгой жизни найден в ДНК и диете 117-летней женщины

Исследователи из Барселонского университета изучили ДНК и микробиом Марии Браньяс Мореры, самой старой жительницы планеты, скончавшейся в прошлом году в возрасте 117 лет. Результаты научной работы показали, что уникальная комбинация генов и особенностей микробиома способствовали её долголетию.

Специалисты обнаружили, что гены Марии Браньяс Мореры обеспечивали ей «биологически молодое» состояние, снижая её биологический возраст примерно на 17 лет. Её микрофлора также оказалась близка к детской, что может объяснить устойчивость к заболеваниям.

Помимо генетических факторов, важную роль играла и диета женщины. Она ежедневно употребляла три йогурта, избегала алкоголя и курения, что положительно повлияло на её уровень холестерина и регуляцию сахара в крови. Эта комбинация здорового образа жизни и уникальных генетических характеристик позволила женщине сохранить отличное здоровье вплоть до последних лет жизни.

Результаты исследования могут открыть новые горизонты в разработке антивозрастных препаратов и помочь понять, какие пищевые привычки способствуют долголетию, отметили авторы.

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