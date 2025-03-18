Простой тест может предсказать деменцию за 12 лет до постановки диагноза

Учёные из Университета Лафборо утверждают, что потерю зрительной чувствительности можно рассматривать как ранний индикатор развития деменции. Согласно их исследованию, проведённому на 8623 участниках, ухудшение зрения может предшествовать диагнозу деменции на целых 12 лет.

Добровольцам предлагали тест на зрительную чувствительность: им нужно было обнаружить треугольник среди движущихся точек. Те, у кого впоследствии развилась деменция, реагировали на изображение медленнее, чем остальные испытуемые.

Учёные предполагают, что токсичные амилоидные бляшки, характерные для болезни Альцгеймера, поражают зоны мозга, отвечающие за зрение, задолго до нарушения памяти. Таким образом, тесты на зрение могут выявить начальные стадии заболевания раньше традиционных тестов на память.

Кроме того, деменция может проявляться нарушением восприятия цветов, дефицитом тормозного контроля движений глаз и затруднением в обработке лиц незнакомцев, отмечают авторы.

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