Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Дешевле Турции: россияне массово едут на курорты Китая

Дешевле Турции: россияне массово едут на курорты Китая
Россияне массово едут в Китай
Аудио-версия:
Комментарии

Наши соотечественники приобщаются к новому пляжному направлению. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что спрос на летние туры в Китай стремительно растёт.

Больше всего наших путешественников привлекает остров Хайнань, который отличается белоснежными пляжами и тёплым морем. По словам эксперта, порядка 95% туров в Китай приходится именно на эту локацию.

Стоимость путёвок на остров начинается с 73 тысяч рублей. Туроператоры называют Хайнань доступной и достойной альтернативой привычному отдыху на европейских курортах. Путешественники к тому же успешно совмещают активный и пассивный досуг.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Раскрыт способ съездить в санатории Кавказа всего за 30 тысяч рублей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android