Дешевле Турции: россияне массово едут на курорты Китая

Наши соотечественники приобщаются к новому пляжному направлению. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что спрос на летние туры в Китай стремительно растёт.

Больше всего наших путешественников привлекает остров Хайнань, который отличается белоснежными пляжами и тёплым морем. По словам эксперта, порядка 95% туров в Китай приходится именно на эту локацию.

Стоимость путёвок на остров начинается с 73 тысяч рублей. Туроператоры называют Хайнань доступной и достойной альтернативой привычному отдыху на европейских курортах. Путешественники к тому же успешно совмещают активный и пассивный досуг.

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