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Россиянин сделал две тысячи приседаний и попал в больницу

Россиянин сделал две тысячи приседаний и попал в больницу
Парень присел две тысячи раз и попал в больницу
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Так делать точно не стоит. 21-летний житель Владивостока поспорил, что сможет присесть две тысячи раз. На кон он поставил 20 тысяч рублей.

Обозначенное количество приседаний парень действительно сделал, вот только всё равно заплатил. На следующее утро после спора молодой человек не смог даже подняться с кровати. Лишь на четвёртые сутки он решил обратиться к врачам.

Медики диагностировали у пациента почечную недостаточность и отправили в больницу, где он будет проходить лечение. Парень признался врачам, что до этого последний раз занимался спортом пять лет назад и не предполагал, до чего может довести «безобидный» спор.

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