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Россияне массово заболевают ротавирусом в Египте

Россияне массово заболевают ротавирусом в Египте
Россияне болеют ротавирусом в Египте
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Наши соотечественники сталкиваются с жуткими последствиями на отдыхе. На египетском курорте Макади, популярном среди российских туристов, произошла вспышка инфекции. Путешественники массово подхватывают ротавирус.

Люди жалуются на сильную рвоту, диарею и даже обмороки. По словам пострадавших, неприятные симптомы дают о себе знать на третий-пятый день после прибытия на курорт.

Одной из возможных причин случившегося называют местную воду. Туристы рассказывают, что страшно даже просто умываться тем, что течёт из крана в отелях. В случае с детьми проявляется ещё более острая реакция — у малышей появляются сыпь и шелушения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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