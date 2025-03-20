«Микромолнии» между каплями воды могли стать причиной возникновения жизни на Земле

Учёные из Стэнфордского университета предложили революционную гипотезу. Ключевую роль в зарождении жизни на Земле могли сыграть не гигантские молнии, а крошечные электрические разряды между каплями воды. Это открытие ставит под сомнение классическую теорию Миллера-Юри и предлагает более вероятный сценарий абиогенеза.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, «микромолнии», возникающие при распылении воды, могли стать катализатором для синтеза первых органических молекул. В отличие от редких ударов молний, такие разряды могли происходить повсеместно — в океанских волнах, водопадах или даже дождевых брызгах, создавая идеальные условия для пребиотической химии.

Команда под руководством профессора Ричарда Заре провела модернизированный вариант эксперимента Миллера-Юри 1952 года. Вместо электрических разрядов через статичную воду учёные распыляли капли в камере с газами, имитирующими раннюю атмосферу Земли. Высокоскоростная съёмка зафиксировала, как более крупные (положительно заряженные) и мелкие (отрицательные) капли генерируют микромолнии при столкновении.

За считанные минуты в системе образовались ключевые органические соединения: цианистый водород, глицин (аминокислота) и урацил (компонент РНК). Эти молекулы, содержащие связи углерод-азот, являются основой белков и генетического материала.

Это означает, что волны, водопады и другие брызги могли создать огромное количество органических соединений по всей планете, и эти строительные блоки в конечном итоге могли начать складываться в самые ранние формы жизни.

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