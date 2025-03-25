Эксперты назвали три продукта, которые помогут предотвратить аллергию на пыльцу

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году, продукты, содержащие антиоксидант кверцетин, способны уменьшать симптомы аллергии благодаря своему противовоспалительному действию. К таким продуктам относятся яблоки, лук и брокколи.

С приходом весны многие люди сталкиваются с аллергией на пыльцу. У больных могут наблюдаться зуд глаз, насморк, чихание и кашель. Обычно такую реакцию организма лечат антигистаминными препаратами, которые снимают симптомы аллергии, блокируя в организме химические вещества гистамина.

Между тем содержащийся в некоторых продуктах антиоксидант кверцетин может уменьшить симптомы аллергии, тоже подавляя высвобождение гистамина, объяснила специалист по вопросам здоровья в Landys Chemist Риса Фоммачан:

Продукты, богатые кверцетином, такие как яблоки, лук и брокколи, обладают противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

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