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Эксперты назвали три продукта, которые помогут предотвратить аллергию на пыльцу

Эксперты назвали три продукта, которые помогут предотвратить аллергию на пыльцу
Эти продукты помогут предотвратить аллергию
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Согласно исследованию, проведённому в 2022 году, продукты, содержащие антиоксидант кверцетин, способны уменьшать симптомы аллергии благодаря своему противовоспалительному действию. К таким продуктам относятся яблоки, лук и брокколи.

С приходом весны многие люди сталкиваются с аллергией на пыльцу. У больных могут наблюдаться зуд глаз, насморк, чихание и кашель. Обычно такую реакцию организма лечат антигистаминными препаратами, которые снимают симптомы аллергии, блокируя в организме химические вещества гистамина.

Между тем содержащийся в некоторых продуктах антиоксидант кверцетин может уменьшить симптомы аллергии, тоже подавляя высвобождение гистамина, объяснила специалист по вопросам здоровья в Landys Chemist Риса Фоммачан:

Продукты, богатые кверцетином, такие как яблоки, лук и брокколи, обладают противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.
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