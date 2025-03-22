Сомнолог назвал точную температуру, которую следует поддерживать в спальне ночью

Для хорошего сна важно создать условия, похожие на пещеру, — темноту, тишину и прохладу. Сомнолог и нейробиолог Мэтт Уокер рассказал о температуре, которую он поддерживает в своей спальне для обеспечения глубокого и качественного сна.

По словам эксперта, оптимальная температура для сна составляет около 19°C. Доктор Мэтт Уокер подчеркнул, что снижение внутренней температуры тела помогает быстрее заснуть и дольше оставаться в фазе глубокого сна. Даже если температура будет немного ниже оптимальной, это всё равно способствует улучшению качества сна, поскольку направляет организм в нужное температурное направление.

Эксперт также пояснил, почему горячая ванна перед сном часто способствует лучшему засыпанию.

Происходит сильное расширение сосудов. Вся кровь приливает к поверхности, щёки становятся румяными. Когда вы выходите из ванны, происходит огромное тепловое рассеивание тепла из глубины вашего тела, что снижает температуру вашего тела, и поэтому вы легче засыпаете.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.