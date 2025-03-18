С укреплением рубля резко повысился спрос на заграничные туры

Укрепление рубля почти на 15% с начала года привело к резкому росту спроса на заграничные поездки. К такому выводу пришли аналитики Big Data МегаФона и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов.

Во второй половине февраля вырос трафик на сайты туроператоров и агрегаторов. Также на 26% в сравнении с показателями за 1-12 февраля увеличилось количество бронирований. Если с января по апрель пользователи при просмотре сайтов туроператоров и агрегаторов путешествий потребляют примерно равное количество трафика в месяц, во второй половине февраля текущего года, согласно данным исследования, этот показатель взлетел на треть (35%). Также почти на 50% относительно начала месяца выросло количество бронирований туров. Первый пик продаж пришёлся на 14 февраля, однако этот всплеск можно объяснить не только Днём всех влюблённых, но и снижением курса доллара на 5%.

Самыми быстрорастущими по спросу направлениями стали Китай и Вьетнам. Также россияне на 68% чаще стали бронировать туры в Египет, на 54% — в Турцию, на 49% — на Мальдивы. По доле от общего числа бронирований в лидеры вырвался Египет (22%). Год назад рейтинг возглавляла незначительно опережавшая Египет Турция (сейчас 13%).

По данным аналитиков, чаще всего выбором места для отдыха озадачены женщины – 55% аудитории. И в среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно занимаются вопросом отдыха люди в возрасте от 35 до 44 лет.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты всё чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — отметила Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Отдыхающие за границей не останутся без связи и интернета. В самых популярных у туристов странах МегаФон в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга.