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В мае состоится открытие сезона шоссейных велогонок Cyclingrace

Для любителей скорости: в мае состоится открытие сезона шоссейных велогонок Cyclingrace
Cyclingrace
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Любителей велоспорта ждут как уже хорошо знакомые маршруты, так и новые локации. Организаторы Cyclingrace представили календарь шоссейных гонок на предстоящий сезон 2025 года.

Первые на очереди — заезды «Садовое кольцо» и «Крылатские холмы», которые пройдут 17 и 18 мая соответственно. Лето обещает быть насыщенным на путешествия по живописному Подмосковью. А в июле состоится выезд в Санкт-Петербург. В этом же месяце и ещё в сентябре Cyclingrace организуют велогонку по московским улицам.

Новый сезон шоссейных стартов начнётся уже через два месяца, поэтому самое время зарегистрироваться на первые заезды. Подать заявку на участие в «Садовом кольце» и «Крылатских холмах» можно на официальном сайте Cyclingrace. Там же получится найти подробную информацию и права участия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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