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Раскрыта стоимость летнего отдыха в Турции по системе «всё включено»

Раскрыта стоимость летнего отдыха в Турции по системе «всё включено»
Сколько стоит летний отдых в Турции в 2025 году
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На поездку к морю придётся потратиться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько будет стоить путешествие на двоих в Турцию летом 2025 года. По словам экспертов, цены на путёвки по системе «всё включено» стартуют от 150 тыс. рублей.

За эти деньги можно найти неплохой четырёхзвёздочный отель. Бюджетные «пятёрки» обойдутся путешественникам дороже — их стоимость достигает 220 тыс. рублей. А вот в хорошие пятизвёздочные отели получится уехать минимум за 230 тыс.

Кроме того, туроператоры продают путёвки в гостиницы премиального уровня и Deluxe. Отдохнуть там по системе «ультра всё включено» можно за 340-420 тыс. рублей за двоих.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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