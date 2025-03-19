19-летний сын Хайди Клум снялся для обложки журнала

Парень пошёл по стопам мамы. 19-летний сын Хайди Клум Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль снялся для обложки журнала Hunger. Манекенщик позировал перед камерой в брюках и пиджаке на голое тело.

Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль Фото: Hunger Magazine

Хайди поспешила поддержать сына и опубликовала обращение к нему в социальных сетях. Модель подчеркнула, что всегда верила в наследника и терпеливо ждала, когда его талант заметит мир.

Очень горжусь тобой, мой прекрасный Генри. Мир только-только начинает видеть то, что я всегда знала: тебе суждено стать великим, — написала Клум в личном блоге.

Кроме того, в начале 2025 года Генри дебютировал на Неделе моды в Париже. Он прошёлся по подиуму в образах бренда Lena Erziak.

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