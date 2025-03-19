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Первый случай болезни вейперов зафиксировали в России

Первый случай болезни вейперов зафиксировали в России
Первый случай болезни вейперов
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Подросток из Томска стал первым в России пациентом с опасным заболеванием EVALI. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области.

EVALI, известную также как «попкорновая болезнь лёгких», врачи обнаружили после обследования пациента. Заболевание проявляется тяжёлым поражением дыхательных путей: воспалением, рубцеванием и сужением бронхиол. Характерный симптом — хрипы в лёгких, напоминающие звук лопающегося попкорна, что и дало болезни народное название.

По данным ведомства, причиной развития EVALI стал диацетил — токсичный ароматизатор, который содержится в жидкостях для электронных сигарет. При регулярном вдыхании это вещество провоцирует необратимые изменения в лёгочной ткани.

Впервые EVALI диагностировано в 2019 году в США. Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита.
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