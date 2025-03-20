Девушка-дворник из Таиланда стала звездой Сети благодаря российскому фотографу

Люди пытаются найти героиню съёмки. Российский фотограф Семён Резников сделал звездой жительницу Таиланда, работающую дворником. Он сфотографировал незнакомку на улице Яоварат, где она подметала дорогу.

Снимки получились действительно яркими, а героиня съёмки на них выглядит так, будто всю жизнь ходит по подиуму и позирует для обложек модных журналов. Пользователи Сети решили, что о прекрасной жительнице Таиланда должен узнать мир моды.

«Почему она подметает улицы, когда может освещать всё вокруг своей красотой с подиума?», «Семён, где конкретно найти эту девушку?», «Она невероятна», «Эта улыбка достойна топового глянца», — пишут люди под публикацией Семёна.

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