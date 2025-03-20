Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Девушка-дворник из Таиланда стала звездой Сети благодаря российскому фотографу

Девушка-дворник из Таиланда стала звездой Сети благодаря российскому фотографу
Девушка-дворник из Таиланда
Аудио-версия:
Комментарии

Люди пытаются найти героиню съёмки. Российский фотограф Семён Резников сделал звездой жительницу Таиланда, работающую дворником. Он сфотографировал незнакомку на улице Яоварат, где она подметала дорогу.

Снимки получились действительно яркими, а героиня съёмки на них выглядит так, будто всю жизнь ходит по подиуму и позирует для обложек модных журналов. Пользователи Сети решили, что о прекрасной жительнице Таиланда должен узнать мир моды.

«Почему она подметает улицы, когда может освещать всё вокруг своей красотой с подиума?», «Семён, где конкретно найти эту девушку?», «Она невероятна», «Эта улыбка достойна топового глянца», — пишут люди под публикацией Семёна.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ирину Шейк прозвали Чубаккой из-за странного наряда
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android