Брюсу Уиллису 70 лет: как он отмечает юбилей и что известно о состоянии актёра?

Актёр принимает поздравления. 19 марта Брюсу Уиллису исполняется 70 лет. Свой юбилей крепкий орешек проводит в компании самых близких людей. Из-за лобно-височной деменции артист большую часть времени находится дома, общаясь с родными. Его день рождения не стал исключением.

Накануне праздника дочь Уиллиса Румер рассказала о состоянии отца. Девушка ответила на вопрос поклонников о том, как актёр чувствует себя сейчас. По словам девушки, Брюс стабилен настолько, насколько это возможно при его диагнозе в принципе.

У него всё прекрасно. Спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днём рождения, — написала Румер Уиллис в личном блоге.

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