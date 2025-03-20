Кишечная палочка и канцерогены обнаружены в популярных российских специях

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) выявил серьёзные нарушения в составе популярных специй и приправ, продающихся в России. Согласно исследованию, в продукции обнаружены кишечная палочка, канцерогены и токсичные вещества — допустимые нормы превышены в десятки раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Проверка показала, что в 2025 году 50% образцов специй содержали патогенные микроорганизмы, мутагены и канцерогены. Наиболее критичные нарушения выявлены в «Приправе для шашлыка» бренда «Приправыч», «Универсальной приправе» марки «Спайс мастер», а также в продукции компании АО «Проксима» — «Приправе для холодца и зельца», «Приправе для картофеля» и молотом чёрном перце. В отдельных случаях показатели по микроорганизмам превышали норму в 40 раз.

В НСЗПП подчеркнули, что в 2024 году подобные случаи были единичными, однако сейчас ситуация резко ухудшилась. Для решения проблемы в организации предложили ужесточить контроль над рынком: ввести минимальные розничные цены на специи, присвоить им статус продукции с усиленным надзором и обязать поставщиков сырья регистрироваться в реестре Минпромторга.

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