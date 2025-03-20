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Финляндию назвали самой счастливой страной мира. Какое место заняла Россия?

Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете подготовил ежегодный «Всемирный доклад о счастье».

Финляндия в восьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира. Второе и третье места сохранили Дания и Исландия. Также в топ-10 попали Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

Между тем самыми несчастливыми странами признаны Афганистан, Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.

Россия в этом году поднялась на 66-ю позицию, улучшив свой прошлогодний результат (72-е место). США, напротив, опустились на рекордно низкое 24-е место за всю историю исследования. Великобритания также потеряла позиции, заняв 23-ю строчку.

Уровень счастья оценивается по шести критериям: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Данные основываются на опросах местного населения.

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