Бросивших курить россиян предложили поощрять дополнительным отпуском

Автор инициативы уверен, что таким образом значительно повысится продуктивность и самочувствие сотрудников. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул предложение о поощрении сотрудников, которые бросили курить, дополнительной неделей отпуска.

По словам общественного деятеля, в среднем компании теряют более 400 млрд рублей из-за вредной привычки работников. В основном роль в этом играют постоянные перекуры, которые значительно снижают производительность и эффективность труда.

Кроме того, у курящих людей часто развиваются опасные хронические заболевания. Это негативно влияет не только на рабочий процесс, но и на здоровье сотрудников.

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