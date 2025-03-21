Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Бросивших курить россиян предложили поощрять дополнительным отпуском

Бросивших курить россиян предложили поощрять дополнительным отпуском
Россиянам хотят давать отпуск за отказ от курения
Аудио-версия:
Комментарии

Автор инициативы уверен, что таким образом значительно повысится продуктивность и самочувствие сотрудников. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул предложение о поощрении сотрудников, которые бросили курить, дополнительной неделей отпуска.

По словам общественного деятеля, в среднем компании теряют более 400 млрд рублей из-за вредной привычки работников. В основном роль в этом играют постоянные перекуры, которые значительно снижают производительность и эффективность труда.

Кроме того, у курящих людей часто развиваются опасные хронические заболевания. Это негативно влияет не только на рабочий процесс, но и на здоровье сотрудников.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Россиянин сделал две тысячи приседаний и попал в больницу
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android