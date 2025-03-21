Ирина Шейк поделилась самым важным советом, который когда-либо получала

Модель много лет следует этому наставлению. Ирина Шейк поделилась в новом интервью, какой самый важный совет когда-либо получала. По словам манекенщицы, много лет назад ей сказали, что не стоит зацикливаться на отказах — в работе, личной жизни и других сферах.

Никогда не принимайте отказ как ответ. Я проверила это на себе, — сказала Шейк.

Кроме того, Ирина уверена, что в первую очередь важно заботиться о своём душевном состоянии. Только гармония внутри даёт силы и энергию на то, чтобы ставить перед собой большие цели и двигаться вперёд.

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