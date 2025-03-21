Фуд-блогер рассказала, как приготовить вирусные шоколадные финики из Дубая

Фуд-блогер Натали Глейтман, известная своими простыми и изысканными рецептами, поделилась способом приготовления вирусных шоколадных фиников, которые покорили Дубай.

Я просто не смогла устоять и попробовала — и не разочаровалась, — рассказала она.

Ингредиенты:

1 стакан кадаифа (турецкая лапша для выпечки);

3–4 столовые ложки фисташкового масла;

финики сорта «Меджул» (без косточек);

шоколад для плавления;

рубленые фисташки или другие орехи (по желанию).

Ингредиенты для рецепта просты, но их сочетание создаёт настоящий взрыв вкуса, говорит фуд-блогер. Кадаиф можно заменить кокосовой стружкой для получения безглютеновой версии.

Приготовление:

Обжарьте кадаиф на сухой сковороде до золотистого оттенка. Смешайте кадаиф с фисташковым маслом и заполните этой массой финики. Растопите шоколад, дважды окуните в него каждый финик и посыпьте орехами до застывания. Охладите десерт в холодильнике.

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