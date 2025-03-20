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Кэти Перри похвасталась идеальной фигурой после похудения

Кэти Перри похвасталась идеальной фигурой после похудения
Кэти Перри
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Певица сбросила 10 кг. Кэти Перри долго и упорно шла к фигуре мечты. После похудения она всё чаще выбирает открытые наряды, которые подчёркивают её и без того идеальную фигуру.

В этот раз артистка произвела фурор в социальных сетях луком с полупрозрачным платьем от бренда Zuhair Murad со стразами и глубокими вырезами. Кэти позировала перед камерой с лёгкими локонами и макияжем с акцентом на глаза.

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Из личного архива Кэти Перри

После похудения Кэти часто сталкивается с критикой и обвинениями. Многие уверены, что Перри добилась идеальной фигуры благодаря препаратам. Сама же она утверждает, что провела многие часы в зале ради того, чтобы восхищаться своим отражением в зеркале.

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