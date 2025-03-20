Mary Gu, Баста, Лолита, ANNA ASTI: VK Fest 2025 объявил первую волну артистов

Фестиваль представил 70 первых артистов, которые выступят на нём летом 2025 года.

Челябинск принимает VK Fest в первый раз. Фестиваль пройдёт 14 июня. Перед гостями выступят Баста, «Три дня дождя», Mary Gu, «Комната культуры», Ольга Бузова и Юлия Савичева. Казань тоже встречает VK Fest впервые — здесь событие состоится 29 июня. На сцену выйдут Баста, Zoloto, «ХЛЕБ», «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева. В "Сириусе" 21 июня выступят «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева, BLIZKEY и JANAGA. Список артистов в городах будет дополняться.

В Санкт-Петербурге 5 июля на Синей сцене свои хиты исполнят ANNA ASTI, «Три дня дождя», Элджей, «ХЛЕБ», IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене выступят Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаева. Хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA. Также на VK Fest свои хиты исполнит Хаски, который после перерыва выступит на фестивале в столицах.

Во второй день, 6 июля, на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. На Белую сцену — SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. С Фиолетовой сцены свои песни исполнят Marytale, Элли на маковом поле — инди-группа новой волны — и другие артисты, которые будут объявлены позже.

Завершится VK Fest 2025 в Москве. 19 июля на Синей сцене выступят ANNA ASTI, «Три дня дождя», Элджей, «ХЛЕБ», IOWA, «Комната культуры» и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белой сцене — Хаски, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, BLIZKEY и Минаева. На Фиолетовую выйдут NEMIGA, Marytale и другие артисты, которые будут анонсированы позже.

Во второй день в столице, 20 июля, на Синей сцене свои хиты исполнят Лолита, Zoloto, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI и Ольга Бузова. На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Lida и JANAGA. Первый артист Фиолетовой сцены второго дня — Элли на маковом поле. Также на фестивале выступит Ваня Дмитриенко — город, в который он приедет, будет заявлен позже.

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