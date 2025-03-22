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Диетолог рассказал о полезных свойствах морковного сока с куркумой

Диетолог рассказала о полезных свойствах морковного сока с куркумой
Полезные свойства морковного сока с куркумой
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Сочетание морковного сока с куркумой, а также добавление в него имбиря и чёрного перца помогает уменьшить воспаление и поддерживает иммунную систему. Об этом рассказала диетолог и менеджер по здоровому образу жизни Меган Роу.

По её словам, морковь и имбирь содержат мощные фитонутриенты, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Куркумин в куркуме улучшает кровообращение и предотвращает образование артериальных бляшек, а чёрный перец помогает организму эффективнее усваивать куркумин.

Чтобы приготовить полезный напиток, достаточно добавить в 150 г морковного сока четверть чайной ложки порошка куркумы, кусочек свежего имбиря (или одну чайную ложку порошка) и щепотку чёрного перца. Эксперты советуют подбирать пропорции ингредиентов исходя из личных предпочтений.

Меган Роу подчеркнула, что куркума обладает разжижающим кровь эффектом, поэтому людям, принимающим препараты, разжижающие кровь, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением такого напитка.

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