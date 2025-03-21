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В России до конца 2025 года введут ГОСТ на шаурму

В России до конца 2025 года введут ГОСТ на шаурму
В России введут ГОСТ на шаурму
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Таким образом планируется оградить россиян от некачественной продукции. ГОСТ на шаурму в России утвердят до конца 2025 года, сообщили в Роскачестве.

В России подготовлена первая редакция государственного стандарта (ГОСТ) на шаурму, который установит единые требования к её приготовлению, качеству и безопасности. Документ охватывает как полуфабрикаты, так и готовую продукцию, а также распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан. Сейчас проект находится на публичном обсуждении, — сообщили в пресс-службе ведомства.

ГОСТ устанавливает строгие требования к качеству продуктов, из которых готовится шаурма. Так, например, блюдо можно делать из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, свинины или мяса птицы (курицы и индейки). При мариновании мяса разрешается использование лука, специй и пряностей.

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