Не деменция, а перегрузка: нейробиолог назвала неожиданную причину забывчивости у взрослых

Нейробиолог из Нью-Йоркского университета Венди Сузуки заявила, что частая забывчивость с возрастом далеко не всегда связана с деменцией. Причиной может быть «интерференция памяти» — явление, при котором мозг сталкивается с перегрузкой из-за накопленного жизненного опыта.

Профессор Венди Сузуки, посвятившая годы изучению когнитивных функций, опровергла миф о том, что ухудшение памяти — неизбежный спутник старения. По её словам, трудности с вспоминанием имён или событий чаще вызваны не патологиями, а конкуренцией между воспоминаниями.

В психологии интерференция памяти подразделяется на два типа:

ретроактивная — когда новые воспоминания мешают воспроизвести старые (например, вы забываете пароль от старой почты из-за запоминания нового);

проактивная — когда прошлый опыт затрудняет усвоение свежей информации (как если бы вы путали правила игры из детства с новыми).

Причём интерференция усиливается, когда в мозге накапливаются схожие «следы памяти», конкурирующие за доступ к сознанию.

Однако Венди Сузуки подчёркивает: хотя умеренная забывчивость — естественная плата за богатый жизненный опыт, резкая потеря памяти требует внимания. Деменция проявляется не только провалами в памяти, но и спутанностью сознания, проблемами с речью и выполнением привычных задач.

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