Шоу «Титаны», 2-й сезон, 9-я серия: во сколько начинается, что ждёт участников

В прошлом выпуске из борьбы выбыли четверо атлетов. В воскресенье, 23 марта, ТНТ покажет девятую серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

Напомним, в восьмом выпуске атлеты делились на команды и прыгали через скакалку. Спортсмены, которые показали худший результат, отправились на испытание на вылет. Их задачей было выбрасывать бочки за пределы ринга. По итогам задания из игры вышли четверо спортсменов: Марсель Мансуров, Дмитрий Баруткин, Владислав Ригерт и Александр Гангало.

Новый выпуск шоу выйдет в 20:50 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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