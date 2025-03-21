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Деми Мур показала новые фотографии с Брюсом Уиллисом

Деми Мур показала новые фотографии с Брюсом Уиллисом
Деми Мур и Брюс Уиллис
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Актёр отпраздновал 70-летие. Вчера, 20 марта, Брюс Уиллис отметил юбилей. Деми Мур, бывшая супруга крепкого орешка, показала, как прошёл праздник. Это важное событие артист встретил в кругу самых близких людей.

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерями

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерями

Фото: Из личного архива Деми Мур

На трогательных кадрах, которые звезда фильма «Привидение» опубликовала в личном блоге, Уиллис нежно обнимает дочерей и Деми, а также что-то рассказывает. Родные Брюса рассказывали, что его состояние остаётся стабильным настолько, насколько это возможно при лобно-височной деменции.

Несколько месяцев назад Мур сообщила, что актёр практически перестал её узнавать, а также испытывает большие трудности с речью. Близкие Уиллиса стараются максимально окружить его заботой и любовью и запечатлеть все трогательные моменты вместе с ним.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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