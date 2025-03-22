Профессор раскрыла последствия перекусов после 9 вечера: опасна даже здоровая еда

Британский диетолог, профессор Сара Берри раскрыла потенциальные риски ночных перекусов для здоровья. Она подчеркнула, что даже здоровые перекусы после девяти вечера могут негативно сказываться на организме.

В идеале завершать приём пищи следует не позже восьми вечера. По её словам, поздние перекусы способствуют повышению уровня холестерина и артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вам нужно перекусить, то диетолог рекомендует выбирать здоровые продукты: не кексы, чипсы, печенья, а, например, орехи.

Имея более чем 20-летний опыт в исследованиях в области питания, профессор Сара Берри сейчас занимает должность в Королевском колледже Лондона и является главным научным сотрудником Zoe.

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