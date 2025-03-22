Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Профессор раскрыла последствия перекусов после 9 вечера: опасна даже здоровая еда

Профессор раскрыла последствия перекусов после 9 вечера: опасна даже здоровая еда
Последствия перекусов после 9 вечера
Аудио-версия:
Комментарии

Британский диетолог, профессор Сара Берри раскрыла потенциальные риски ночных перекусов для здоровья. Она подчеркнула, что даже здоровые перекусы после девяти вечера могут негативно сказываться на организме.

В идеале завершать приём пищи следует не позже восьми вечера. По её словам, поздние перекусы способствуют повышению уровня холестерина и артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вам нужно перекусить, то диетолог рекомендует выбирать здоровые продукты: не кексы, чипсы, печенья, а, например, орехи.

Имея более чем 20-летний опыт в исследованиях в области питания, профессор Сара Берри сейчас занимает должность в Королевском колледже Лондона и является главным научным сотрудником Zoe.

Читайте также:
Гастроэнтеролог объяснила, почему вес растёт при употреблении малого количества пищи

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android