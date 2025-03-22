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Усталость, боль и синяки свидетельствуют о нехватке одного важного витамина

Усталость, боль и синяки свидетельствуют о нехватке одного важного витамина
Усталость и синяки указывают на дефицит витамина С
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Специалист по питанию Софи Тротман рассказала, чем грозит дефицит этого вещества. Нехватка витамина С может привести к ряду неприятных симптомов, среди которых усталость, раздражительность, мышечные и суставные боли, сухость кожи, частые синяки и медленное заживление ран.

Эксперт подчеркнула, что современный рацион, богатый переработанными продуктами, часто не обеспечивает достаточное количество витамина C, что усугубляет ситуацию. Дефицит этого нутриента, известный как цинга, может иметь серьёзные последствия для здоровья, включая анемию, ослабленный иммунитет и тяжёлые поражения дёсен.

Чтобы восполнить запасы витамина C, Софи Тротман рекомендует включить в рацион богатые им продукты: цитрусовые, болгарский перец, клубнику и листовую зелень. Правильная термическая обработка овощей, например, приготовление на пару, также помогает сохранить ценные питательные вещества. Кроме того, полезно добавлять в меню лёгкие закуски и смузи, обогащённые витамином C.

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