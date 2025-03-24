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Шоу Титаны 2 сезон 9 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 9 выпуска

Кто выбыл в девятом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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Бороться за победу продолжат 55 атлетов. 9 выпуск 2 сезона проекта «Титаны» начался с того, что Фаррух Кудайбергенов покинул шоу по состоянию здоровья. Вместо него в игру вновь вступил Сергей Калинин. Для нового испытания спортсмены разделились на 4 группы.

Атлетам было необходимо как можно быстрее передвинуть к финишной линии автокран, вес которого составляет 44 тонны. На задание одной группе выделялось максимум 30 минут. При этом перед стартом было нужно убрать с пути бочки. Сборные показали следующие результаты:

  • команда Полины Волчек — 11:49
  • команда Софьи Александровой — 13:07
  • команда Аарона Вирабяна — 21:45
  • команда Дмитрия Яшанькина — 28:42

Участники слабейшей команды отправились на испытание на вылет. Они разделились на группы по 3 человека. Задачей было как можно быстрее забраться вверх по лестнице с помощью труб. В итоге проект покинули Дмитрий Яшанькин, Екатерина, Лаптева, Евгений Саудия, Егор Погодин и Дмитрий Кудряшов.

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