В Москве потеплеет до +18 градусов

В столицу надвигается аномальное для марта тепло. На это указывает прогноз Гидрометцентра России на неделю.

Во вторник, 25 марта, температура днём составит +6…+8 градусов. В среду в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, а в четверг и пятницу — до +9…+14 градусов.

В выходные дни в столице будет ещё теплее. Столбики термометров в субботу, 29 марта, поднимутся до +12…+17 градусов, а в воскресенье, 30 марта, — до +13…+18 градусов.

На протяжении всей недели, за исключением воскресенья, в Москве возможны небольшие дожди. Во вторник, 25 марта, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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