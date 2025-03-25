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Горничная из Букингемского дворца рассказала, как сохранить мягкость махровых полотенец

Горничная из Букингемского дворца рассказала, как сохранить мягкость махровых полотенец
Как сохранить мягкость махровых полотенец?
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Энн Симмонс не один десяток лет проработала при дворе. Она отлично знает секреты того, как сохранять свежесть и мягкость махровых полотенец. Горничная дала несколько советов, как правильно стирать такие вещи.

Во-первых, Симмонс рекомендует отказаться от кондиционера для белья. По её словам, в случае с махровыми полотенцами, он делает только хуже. Вместо него лучше добавлять при стирке полстакана белого уксуса.

Во-вторых, когда полотенца достали из машинки, нужно хорошо их встряхнуть. Только после этого изделия можно отправлять в сушильную машину. Внутрь барабана обязательно стоит положить специальные мячики. Важно выставить низкую температуру перед запуском сушки.

В-третьих, чистые и сухие полотенца необходимо охладить. Для этого можно вывесить их на улицу или на балкон. Через несколько часов нужно сложить изделия стопкой, а между ними разместить ароматические саше с лавандой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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