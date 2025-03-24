Стало известно, в какие страны российские туристы летают чаще всего в 2025 году

Наши соотечественники чаще всего выбирают пляжные курорты. Представители туроператора Anextour рассказали, куда российские туристы в основном летают на отдых в 2025 году.

Если брать за расчётный период продажи с 1 января по 19 марта этого года и прошлого, то мы видим следующий результат: из наиболее бронируемых направлений за выбранный период продаж в 2024 году были Турция, Таиланд, ОАЭ, Египет и Шри-Ланка. А за первые два с половиной месяца этого года в топе продаж Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, — рассказали представители компании.

Кроме того, отмечается стремительный интерес российских путешественников к Вьетнаму. Это связано с запуском программы чартерных прямых рейсов до курортов страны.

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