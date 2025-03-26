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Новый ИИ определяет истинный биологический возраст человека по пяти каплям крови

Нейросеть научилась определять биологический возраст человека по пяти каплям крови
Новый ИИ определяет биологический возраст
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Японские учёные из Университета Осаки разработали модель искусственного интеллекта, способную оценивать биологический возраст человека на основе анализа стероидных гормонов. Новый метод требует всего пять капель крови для определения 22 ключевых показателей, что позволяет получить точное представление о состоянии здоровья и процессе старения.

Традиционно биологический возраст оценивался по общему состоянию организма, включая генетические факторы и образ жизни. Однако японская разработка уделяет особое внимание роли стресса и влиянию кортизола на ускорение возрастных изменений. Удвоение уровня кортизола, как оказалось, увеличивает биологический возраст в 1,5 раза, что подчёркивает важность управления стрессом для сохранения молодости.

Модель ИИ, основанная на глубоких нейронных сетях, анализирует соотношения стероидов, а не их абсолютные значения. Разработчики считают, что этот инструмент может стать основой для персонализированного медицинского ухода, раннего выявления рисков и разработки рекомендаций по здоровому образу жизни.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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