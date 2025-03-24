Эксперт раскрыл три простых способа предотвратить развитие хронических заболеваний

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Эти изменения могут значительно улучшить здоровье и продлить жизнь. Анестезиолог Дэвид Каллехо назвал три способа минимизировать риск развития хронических заболеваний.

Эксперт акцентировал внимание на силовых тренировках, назвав их «волшебной таблеткой» для профилактики и лечения множества болезней. По его словам, сила мышц является ключевым показателем долгосрочного здоровья.

Второй совет касается правильного питания. Анестезиолог рекомендует придерживаться умеренности в еде, отдавая предпочтение овощам, зелени, бобовым, рыбе и птице. Он также призвал избегать ультрапереработанных продуктов.

Третья рекомендация касается здорового образа жизни. Дэвид Каллехо подчеркнул важность регулярного режима сна, соблюдения циркадных ритмов и употребления достаточного количества воды.

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