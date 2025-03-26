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Стилист назвал главные модные тренды на весну 2025 года

Стилист назвал главные модные тренды на весну 2025 года
Стилист назвал главные модные тренды на весну 2025
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Пришло время обновить гардероб. Стилист Юлия Григуль рассказала о главных трендах на весну 2025 года. По словам эксперта, в моду входят «мягкие» цвета, а также анималистичный принт. Юлия подчеркнула, что тренды можно здорово сочетать между собой, если грамотно составить луки.

Если говорить о цветовой гамме в целом, в моду входят оттенки «сливочное масло». Эффектно будет выглядеть подобранный в тон трикотажный аксессуар или сумка, — объяснила стилист.

Кроме того, на улицы возвращается стиль ретро. Идеальной верхней одеждой на эту весну будут приталенные пальто, пиджаки, тренчи и жакеты. Единственным оверсайз-трендом в ближайшее время останутся джинсы-трубы, которые лучше всего носить с облегающими майками и лонгсливами.

Весеннее настроение придадут броши в виде цветов и бабочек, они могут быть в минималистичном стиле или объёмными. Главное в том, что такое украшение превратит в шедевр даже самый простой наряд, — добавила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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